АО «Омск РТС» приняло участие в ярмарке целевых мест

В Омском государственном техническом университете состоялась ярмарка целевых мест. Абитуриенты познакомились с организациями, которые дают возможность обучения по целевому направлению в ОмГТУ. Среди них - АО «Омск РТС». Представители компании рассказали абитуриентам и их родителям о возможности поступления на целевые места, о перспективах трудоустройства в компании и другие интересующие вопросы.

Профориентационная работа играет большую роль, позволяя на начальном этапе познакомить молодых людей с особенностями работы. Начальник управления по работе с персоналом АО «Омск РТС» Галина Смолякова отметила: «Своим приоритетом мы считаем подготовку будущих специалистов для нашей компании со студенческой скамьи. Очень важно заинтересовать ребят пройти обучение по профильным специальностям, взаимодействовать с ними весь период обучения, через встречи с опытными работниками, приглашением на экскурсии на предприятия, прохождением производственной практики. Результатом этого взаимовыгодного сотрудничества является то, что мы получаем специалиста, имеющего не только теоретические знания, но представление о своей будущей работе, а ребята получают гарантированные рабочие места с хорошей заработной платой и социальным пакетом».

АО «Омск РТС» планирует в 2023 году заключить договоры с абитуриентами на целевое обучение по специальностям «Теплоэнергетика и теплотехника» и «Электроэнергетика и электротехника».