В Омской области подешевели кофе и рыба, но подорожали груши и бананы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным аналитиков Омскстата, по сравнению с мартом, в апреле этого года цены на потребительском рынке в среднем выросли на 0,2%.

При этом подешевели некоторые овощи и фрукты: свежие томаты – на 16,4%; апельсины – на 11,4%; свежие огурцы – на 8,2%. В то время как подорожали: груши – на 14,6%, зелень – на 14%; свекла – на 13,5%, капуста – на 10%, лимоны – на 9% и бананы – на 7%.

На 10,9% упала цена на натуральный кофе. Охлажденная и мороженая рыба также немного подешевела. Немного дешевле стали пшеничная мука, перловая и овсяная крупы. Снизилась цена на сладости – сгущенное молоко и шоколадные конфеты.