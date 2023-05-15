Около тысячи омичей пострадало от укусов клещей c начала весны

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала веcны количество обратившихся в медучреждения по поводу укусов клещей приближается к тысячи. Более 300 из них – дети.

Как сообщает Роспотребнадзор, из 98,3% клещей, снятых с людей и исследованных в специальных лабораториях, выявили зараженных боррелиями — 5,3%, вирусом моноцитарного эрлихиоза человека — 2,0%; возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека — 1,3%; зараженных вирусом клещевого энцефалита — 0,5%.

Отметим, что специальная обработка против клещей была проведена на территории общей площадью 1155,6 га. Были обработаны территории детских учреждений, парков и кладбищ.

В Омске сдать клещей на анализ можно в Омском НИИ природно-очаговых инфекций(пр. Мира, 7) и в Центре гиены и эпидемиологии в Омской области (27-я Северная, 42а).