Омск РТС продолжает гидравлические испытания в межотопительный период

С 10.00 16 мая до 20.00 17 мая 2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность «Подающего» и «Обратного» трубопроводов луча Юбилейный ТЭЦ-4 (раздельно), совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания».

ГВС потребителей прекращается согласно планового останова ТЭЦ-4 с 00.00 16 мая до 24.00 25 мая.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: ул. Пригородная, Попова, Комбинатская, (посёлок Юбилейный), пр. Мира.

С 10.00 до 20.00 16 мая будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» и «Обратных» трубопроводов III луча Кировской районной котельной, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданным заявкам.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 2-я Солнечная и Волгоградская.

С 10.00 18 мая до 20.00 19 мая будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» и «Обратных» трубопроводов (раздельно) II луча Кировской районной котельной, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Рокоссовского, Звёздная, Дианова.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.