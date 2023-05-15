9 паромных переправ работают в Омской области

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Переправа на паромах доступна для омичей в Большереченском, Черлакском, Знаменском, Тевризском и Усть-Ишимском и районах. Часто паромы работают с утра до позднего вечера: с 7:00 до 19:00 или 22:00.

— Услуги паромных переправ являются социально значимыми — их субсидируют из регионального бюджета, поэтому плата за проезд для пассажиров обходится дешевле экономически обоснованной стоимости перевозки, — отмечают в пресс-службе правительства Омской области.

Однако за перевозку багажа, грузов и автомобилей придется заплатить. Минимальная цена за перевозимый груз – 220 рублей. Точная цена зависит грузоподъемности транспортного средства.