Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 9:30

9 паромных переправ работают в Омской области

Пассажиров перевозят бесплатно
Елена Урманова

Фото: Елена Урманова

Переправа на паромах доступна для омичей в Большереченском, Черлакском, Знаменском, Тевризском и Усть-Ишимском и районах. Часто паромы работают с утра до позднего вечера: с 7:00 до 19:00 или 22:00.

— Услуги паромных переправ являются социально значимыми — их субсидируют из регионального бюджета, поэтому плата за проезд для пассажиров обходится дешевле экономически обоснованной стоимости перевозки, — отмечают в пресс-службе правительства Омской области.

Однако за перевозку багажа, грузов и автомобилей придется заплатить. Минимальная цена за перевозимый груз – 220 рублей. Точная цена зависит грузоподъемности транспортного средства.