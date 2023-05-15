Предпринимателю Темури Латарии выдали разрешение на ввод в эксплуатацию ресторана «Гурманъ» в центре Омска

Фото: департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска

Сегодня, 15 мая, стало известно о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию четырехэтажного ресторана, находящегося по адресу ул. Ленина, 23/1. Об этом сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства Омска.

Общая площадь ресторана, включая подземный этаж, составляет 2240,8 квадратных метров. Как сообщает «Омскрегион», региональная власть поддержала проект. Его включили в реестр масштабных инвестиционных проектов с объемом инвестиций 105 млн рублей.

Застройщиком выступает ООО «Сатурн». Его учредитель – руководитель ГК «Руском» Темури Латария – в прошлом году привел в порядок территорию возле ресторана, сделав ее зоной отдыха. В этом году предприниматель ко Дню города собирается благоустроить часть территории Городского сада, не вошедшую в план благоустройства в рамках нацпроекта.