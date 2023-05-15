Федеральные издания упомянули Омскую область в лидерах по реформе ТКО

Фото: ООО "Магнит".

Вот, что пишет издание: «Под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко создан набор эффективных инструментов и мер господдержки, которые региональные власти используют при реализации федеральных проектов, в частности, при проведении мусорной реформы. Однако, результаты у регионов разные, что во многом продиктовано уровнем компетенции региональных глав».

Как пример бездействия руководства региона при реализации мусорной реформы приводится республика Хакасия.

Там до сих пор нет ни одного комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - правительство Хакассии не справляется с мусорной реформой, создавая своим бездействием угрозу «мусорного коллапса», - утверждает ТГ-канал Постправда.

Низкие показатели по обработке и утилизации (ТКО) также демонстрируют Республика Алтай, Республика Тыва, Алтайский край и Томская область.

«Вместе с тем, безусловно, существуют и те регионы, где напротив целый ряд национальных и федеральных программ, реализуется «с опережением», в частности, согласно данным доклада, представленного «Росприродназором», в настоящее время Омской области уже сортируется свыше 52,8% (ТКО), что является самым высоким показателем во всем Сибирском Федеральном округе», - пишут федеральные ТГ-каналы.

Добиться такого результата позволило строительство соответствующей инфраструктуры по обращению с (ТКО).

В Омской области уже работают два мусоросортировочных завода, построенных за счет инвестиций компании регионального оператора ООО «Магнит», и до 2024 года появятся еще три аналогичных современных объекта. Сейчас на двух омских мусоросортировочных заводах уже сортируется более 50% (ТКО), на старте реформы этот показатель был на уровне 0%.

«100% показатель сортировки, вероятно, может быть достигнут регионом в ближайшие годы. Очевидно, что системная и плодотворная работа региональный властей под началом федерального куратора продолжится. Не так давно на встрече с Абрамченко врио губернатора Омской области Виталий Хоценко смог заручиться ее личной поддержкой», - резюмирует ТГ-канал Постправда.