19 мая 2023 года Управление Россельхознадзора по Омской области проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований за первый квартал 2023 года с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными заинтересованными организациями в формате видеоконференцсвязи (ВКС).

Председатель публичных обсуждений: руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Подкорытов Олег Николаевич.

Получить подробную информацию, ознакомиться с текстами докладов можно на сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения».

Вопросы (обращения) по докладам, а также замечания и комментарии можно направлять на электронную почту rsn.pr.omsk@mail.ru.

Заполнить Анкету по оценке эффективности и результативности проводимого мероприятия можно по ссылке: https://55.fsvps.gov.ru/publichnye-meroprijatija/

Трансляция в режиме вебинара будет осуществляться на платформе Talk (Контур Толк).

Для подключения необходимо перейти по ссылке: https://rsn-omsk.ktalk.ru/4380407

При подключении необходимо указать свои идентификационные данные (Ф.И.О. или название организации) и разрешить доступ к микрофону и видеокамере при поступлении соответствующего запроса.

Обращаем особое внимание!

Ваш микрофон во время выступления докладчиков должен быть ВЫКЛЮЧЕН, чтобы не создавать помех и нежелательного фона.