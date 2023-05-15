Более 500 хозяйствующих субъектов Омской области приняли решение об отнесении образуемых веществ к побочным продуктам животноводства

На территории Омской области зарегистрировано около 700 сельскохозяйственных организаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств, осуществляющих деятельность в сфере животноводства.

С 2023 года в связи с изменениями в законодательстве хозяйствующие субъекты самостоятельно осуществляют отнесение образуемых при содержании сельскохозяйственных животных веществ к побочным продуктам животноводства или отходам. Уведомление о принятом решении аграрии направляли в территориальное управление Россельхознадзора до 1 мая 2023 года.

В результате в ведомстве зарегистрировано 515 уведомлений об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства. Наибольшее количество уведомлений поступило от животноводов Тюкалинского, Муромцевского, Шербакульского, Знаменского и Тарского районов.

Кроме того, в ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» поступило порядка 200 заявок для разработки технических условий на побочные продукты животноводства, для проведения лабораторных исследований на показатели безопасности направлен 51 образец.

Отметим, что за 2023 год Управлением Россельхознадзора по Омской области объявлено 464 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при использовании побочных продуктов животноводства в почву для обеспечения воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения. В целях предотвращения нарушений законодательства, связанных с хранением, обработкой, переработкой, транспортировкой и реализацией побочных продуктов животноводства, специалисты ведомства провели 106 профилактических визитов.

Для справки. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 07.10.2022 № 671 утвержден порядок, сроки и формы направления уведомления об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства.

Уведомление направляется ежегодно на предстоящий календарный год не позднее 31 декабря текущего календарного года в территориальное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по месту образования побочных продуктов животноводства лично, посредством почтовой связи с уведомлением о вручении или в форме электронного документа с использованием портала Госуслуг, подписанного электронной подписью.

Если хозяйство встало на учёт и выполняет требования по хранению и переработке, то образуемые при содержании сельскохозяйственных животных вещества считаются побочным продуктом. В противном случае они признаются отходами с III умеренно опасным или IV малоопасным классом опасности. Собственник побочных продуктов животноводства, признанных отходами, обязан исчислить и внести плату за негативное воздействие на окружающую среду.