Бизнес-миссия омского бизнеса в Киргизию прошла успешно

Фото Торгово-промышленной палаты Омской области

Республика Киргизия – это важное и перспективное направление развития внешнеэкономической деятельности бизнес-сообщества Омского региона. Поэтому в нынешнем апреле члены Торгово-промышленной палаты Омской области отправились с бизнес-миссией в эту дружественную среднеазиатскую страну. Об итогах этого визита на онлайн-пресс конференции рассказали представители Кыргызстана и нашего региона.

- Республика Киргизия является одним из основных внешнеторговых партнеров Омской области, - рассказал заместитель министра экономики Омской области Константин Чуловский. – По итогам 2022 по внешнеторговому обороту Киргизия вошла в пятерку лидеров. Растет и экспорт и импорт, по итогам прошлого года товарооборот увеличился в 3,8 раза. Экспорт из Омской области существенно превышает импорт, но мы надеемся, что показатели, как экспорта, так и импорта будут только расти. В экспорте Омской области в Кыргызстан преобладают бензин, дизтопливо, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (зерновые, мука, молочная продукция, алкогольная продукция). Наши связи будут только развиваться.

Фото Торгово-промышленной палаты Омской области

По итогам визита стороны пришли к совместному выводу, что существующие на сегодняшний день соглашения необходимо актуализировать и оформить планы сотрудничества на ближайшие 2-3 года. В июле этого года по линии Центра поддержки экспорта торгово-экономическая миссия омичи снова отправятся в эту республику, а делегации из Ошской и Чуйской областей Кыргызстана приедут в июле на «Агро-Омск».

В состав омской делегации входили как представители Правительства региона, так и представители омских компаний: производители сельхозтехники, приборов и оборудования железнодорожного транспорта, сферы пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпроизводители, компании легкой промышленности, представители ОмГМУ и ОмГАУ, аграрный научный центр, производители медицинского оборудования и медуслуг.

- Благодаря ТПП республики Кыргызстан были организованы бизнес-форумы. Очень хорошую поддержку мы получили со стороны торгпредства России в Кыргызстане, генерального консульства Кыргызстана в Новосибирске и почетного консула Кыргызской Республики в Омске Нурсултана Исабек уулу, - сообщила президент Торгово-промышленной палаты Омской области Ольга Федулова. - Со стороны предпринимателей Кыргызстана был большой интерес к нашей делегации – в двух бизнес-форумах приняло участие порядка 140 компаний этой республики. Переговоры были подготовлены заблаговременно по тем направлениям, которые представляли наши участники. По итогам бизнес-миссии было подписано порядка 5 контрактов на поставку продукции омских предприятий, были заключены протоколы намерений по различным направлениям сотрудничества и меморандумы взаимодействия между вузами.

Фото Торгово-промышленной палаты Омской области

- Большое спасибо Торгово-промышленной палате Омской области и Ольге Павловне за этот визит, - сказал участник бизнес-миссии, коммерческий директор ООО «Зерновые линии» Ренат Кунакбаев. – Мы укрепили уже существующие связи, нашли новых партнеров и готовы с ними работать и поставлять необходимый товар. Большой плюс, что ТПП устраивает нам встречи в ходе бизнес-миссии. Мы не ищем их сами. Организация на высшем уровне.

Фото Торгово-промышленной палаты Омской области

- Кыргызстан был нам интересен как один из центров легкой промышленности в Средней Азии, для поиска партнеров по размещению заказов на производство одежды, - сказала директор ООО «Фабрика+» Елена Дравинская. – В ходе делового визита нашли людей, с которыми будем работать. Формат поездки удобен и полезен со многих точек зрения, потому что будучи в составе делегации ты получаешь определенный кредит доверия от организаторов и встречаешься с людьми, которые также имеют кредит доверия со второй стороны. Это проверенные контакты и меньше рисков при заключении договоров.

Фото Торгово-промышленной палаты Омской области

Киргизская сторона также осталась очень довольна итогами бизнес-миссии.

- Партнерские связи между нашими странами расширяются и углубляются. За 2022 год товарооборот между нашими странами увеличился на 41% и составил 3,4 млрд долларов, - уверен почетный консул Кыргызской Республики в Омске Нурсултан Исабек уулу. – В ходе этой бизнес-миссии были подписаны двусторонние соглашения в торгово-экономической, научно-образовательной сфере. Есть большой потенциал сотрудничества. Омская область – очень интересный регион для Кыргызской Республики. Наши предприниматели могут предложить разные варианты сотрудничества. Кыргызстан имеет большой потенциал, и мы всегда готовы к сотрудничеству.

Фото Торгово-промышленной палаты Омской области

- Мы стараемся расширять связи со всеми регионами России и с Омской областью, - сказала вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Бахтияр Мухамедзиев. – Отрадно, что к нам идут поставки зерновых. В июле мы планируем провести выставку «Шелковый путь» стран Великого Шелкового пути, на который планируется приезд более 150 компаний из Китая и готовы пригласить вас как участников для проведения переговоров. Мы готовы к взаимодействию. У нас есть потребность в сельхозпродукции и готовы поставлять свою продукцию в Омск. Сейчас нужно двигаться, работать, а личный контакт очень важен. Мы готовы отправить свою делегацию в Омск.