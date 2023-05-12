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НовостиПолитика12 мая 2023 12:28

Соратник Буркова покинул пост главы представительства Омской области при Правительстве РФ

Новиков возглавлял представительство на протяжении трех лет
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Уральцы продолжают возвращаться на родную землю.

Уральцы продолжают возвращаться на родную землю.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соратник экс-губернатора Николай Новиков покинул пост главы представительства Омской области при правительстве РФ. Об этом сообщает издание «Новый Омск» со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ. Стоит отметить, что информация о главе представительства пропала с сайта областного правительства.

Справорос Новиков неоднократно участвовал в выборах в родном регионе — Свердловской области. Однако ни в одних из них победы не одержал. С 2014 года по 2019 год Новиков заседал в местной Общественной палате. В 2019 году он переехал в Омской область и занял пост советника Буркова. В 2020 возглавил представительство нашего региона при федеральном правительстве, где в качестве главы просидел чуть больше трех лет.

Напомним, ранее более печальная судьба постигла другого уральца — Евгения Кондратьева. Замдиректора омского депимущества родом с Урала поймали на взятке от предпринимателя-земля Ушакова.

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