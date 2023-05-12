Соратник Буркова покинул пост главы представительства Омской области при Правительстве РФ

Уральцы продолжают возвращаться на родную землю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соратник экс-губернатора Николай Новиков покинул пост главы представительства Омской области при правительстве РФ. Об этом сообщает издание «Новый Омск» со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ. Стоит отметить, что информация о главе представительства пропала с сайта областного правительства.

Справорос Новиков неоднократно участвовал в выборах в родном регионе — Свердловской области. Однако ни в одних из них победы не одержал. С 2014 года по 2019 год Новиков заседал в местной Общественной палате. В 2019 году он переехал в Омской область и занял пост советника Буркова. В 2020 возглавил представительство нашего региона при федеральном правительстве, где в качестве главы просидел чуть больше трех лет.

Напомним, ранее более печальная судьба постигла другого уральца — Евгения Кондратьева. Замдиректора омского депимущества родом с Урала поймали на взятке от предпринимателя-земля Ушакова.

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