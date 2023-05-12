Омские выпускники хотят стать программистами, врачами и дизайнерами

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Большинство омских выпускников хочет получить образование в сферах медицины и IТ. Такие данные приводит сервис SuperJob.

Среди родителей омских выпускников провели опрос. Так, в высшие учебные заведения планируют поступать 47% ребят. Над обучением в среднем учебном заведении задумываются 26% выпускников. Устроиться на работу сразу после окончания школы собираются 3% подростков.

Самой популярной среди омских абитуриентов оказалась IТ-сфера. Однако не меньший интерес вызывают профессии врача, инженера, дизайнера, архитектора, тренера, юриста и экономиста.