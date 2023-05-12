Для омичей появились вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц

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В Омской области открылась вакансия пилота-инструктора в летно-техническом колледже гражданской авиации. Зарплату обещают платить от 200 тысяч в месяц.

Те же деньги обещают платить ежемесячно водителю тягача Scania, MAN или SITRAK в Иркутской области. Эта вакансия подойдет для тех, кто предпочитает работать вахтовым методом.

Такие суммы взяты неспроста. Аналитики портала «Зарплата.ру» рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях для омичей.

На вахту можно уехать и в Амурскую область, где требуются слесари по ремонту подвижного состава. Заработная плата в этом случае составит 195 тысяч рублей.

Чуть меньше заработает машинист экскаватора. За рытье котлованов предлагают 170 тысяч рублей. Правда, уезжать никуда не придется: вакансия открыта в Омске.