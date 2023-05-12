В Омской области отремонтируют 14 дорог, ведущих к детским лагерям и кружкам

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области

В минтрансе Омской области сообщили, что в 2023 году отремонтируют 14 дорог, ведущих к детским кружкам, лагерям, досуговым и развлекательным учреждениям. Из них – шесть дорог регионального значения.

Так, например, по дорогам регионального значения Сыропятское – Кормиловка – Калачинск и Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области можно добраться до детских лагерей «Подсолнухи» и «Юбилейный».

В Омске по улице Перелета, от ул. Крупской до ул. Шаронова можно доехать до детского клуба «Непоседа», творческой студии «Лисица», детского клуба развития и творчества «Малинки» и студии детского творчества Artime. На улице Серова расположился детский развлекательный центр «Чунга-Чанга». До детского игрового центра «Тигренок» можно добраться, если ехать по улице Волгоградской. По улицам Петра Осминина, 50 лет ВЛКСМ, Романенко и 75 Гвардейской бригады расположена детская игровая комната «Бум». До детского развлекательного центра «Улыбка» можно доехать по улице Думской.

Общая протяженность отремонтированных дорог составит 58 километров. Отметим, что дороги починят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».