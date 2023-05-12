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НовостиОбщество12 мая 2023 8:09

В Омской области могут снова сорвать сроки сдачи детсада в Большеречье

Детский сад планируют построить к июню 2023 года
Елена Урманова
Фото: пресс-служба правительства Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Строительство детского сада в Большеречье может затянуться. Объект должен быть готов к июню 2023 года. Однако в ходе строительства возник ряд проблем. В минстрое Омской области сообщили, что для соблюдения сроков сдачи садика необходимо увеличить количество рабочих.

– Сейчас на площадку выходят 30 строителей, но нужно как минимум 50. Требуем соблюдения условий контракта от подрядчика, — отметил министр строительства Омской области Александр Рашко.

Отметим, что строительство детского сада началось в 2020 году. Договор с первым подрядчиком расторгли по причине срыва сроков. В марте 2023 года говорилось о готовности объекта на 70%.

Предполагалось, что уже в мае двери нового садика откроются для 101 малыша (включая ясельные группы для детей 2-3 лет и группы для детей 3-7 лет). Однако сроки вновь сдвинулись.

Новый срок окончания строительства – июнь 2023 года. При этом открытие нового садика в Большеречье – событие долгожданное. Дошкольное учреждение строится в рамках нацпроекта «Демография».