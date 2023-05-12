Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2023 6:58

Омские рыбаки-браконьеры «заплатили» 140 тысяч рублей за 283 карася

Мужчины рыбачили, несмотря на запрет на ловлю рыбы во время нереста
Елена Урманова
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Крутинский районный суд вынес приговор двум рыбакам-браконьерам. Мужчин признали виновными по статье «незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба в местах нереста, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-службе прокуратуры Омской области.

– Судом установлено, что 14 мая 2022 г. данные граждане, находясь на оз. Сладкое Крутинского района, которое является местом нереста рыбы, несмотря на запрет вылова рыбы в указанный период, используя лодку и рыболовные сети, осуществили незаконную ловлю 283 карасей, – рассказали в областной прокуратуре.

Рыбаков поймал охотинспектор. Ущерб от вылова карасей составил 140 тысяч рублей. Браконьеры признали вину и добровольно выплатили всю сумму.

Суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы. Одному омичу – 2 года, другому – 2 года и 2 месяца. Приговор не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать решение суда.