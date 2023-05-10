Аналитики выяснили: за 12 лет омич сможет накопить на «двушку»

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Омичу понадобится в среднем 11,7 лет, чтобы накопить на 2-комнатную квартиру. Такие данные сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Правда, получать он должен не менее 46,5 тысяч рублей (средняя зарплата по данным Росстата), а цена «двушки» должна оставаться не более 6,5 млн рублей (средняя стоимость по региону). При этом откладывать на заветное жилье придется всю сумму. О еде, коммунальных счетах и прочих тратах придется забыть.

К слову, по количеству лет, которые придется копить на жилье, Омская область занимает 61 место. На 1-м месте – Мурманская область. Как утверждают аналитики, чтобы накопить на свое жилье, жителям Мурманска хватит 5,1 года.