Омскую область назвали одним из лидеров Сибири по обработке мусора

Фото: ООО "Магнит".

Обращают на себя внимание данные, касающиеся реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» за 2020-2021 годы.

Согласно информации Росприроднадзора, в Омской области из общей массы образованных твердых коммунальных отходов в 2020 году на сортировку поступило 52,8% отходов, и это, по данным федерального ведомства, самый высокий показатель в Сибирском Федеральном округе.

В 2021 году доля направленных на обработку (сортировку) ТКО в регионе немного снизилась до 42,7 %, однако эта цифра, тем не менее, осталась лидирующей по Сибири.

«Мы продолжаем работать над увеличением доли отходов, направляемых на переработку, для их последующего возврата в промышленный оборот», - прокомментировал итоги, опубликованные федеральным ведомством, исполнительный директор ООО «Магнит» Дмитрий Третьяков.

Для этого в 2022 году региональный оператор запустил эко-социальный проект по приему вторсырья у населения. В Омске работают пять Экопунктов. Каждый желающий сможет привезти в них раздельно собранные отходы и получить за это деньги. Помимо экологического просвещения и снижения объемов мусора, поступающего на полигоны, открытие Экопунктов дает возможность омичам частично компенсировать плату за обращение с ТКО.

Напомним, что за четыре года, прошедших со старта реформа, в развитие новой отрасли обращения с отходами региональный оператор привлек более 2 млрд рублей инвестиций: в Омской области построены два современных мусоросортировочных завода, мощностью 400 000 тонн обработки в год. Сегодня промышленную сортировку на них проходит порядка 70% мусора, образуемого в Омске. Введение в эксплуатацию мусоросортировочных заводов стало серьезной заявкой на переход Омской области к цивилизованному процессу сбора и обработке ТКО.