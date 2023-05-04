В Омске строительство Северного обхода могут заморозить из-за недовольства местных жителей

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Строительство дороги Северный обход, соединяющей федеральные трассы «Омск-Тюмень» и «Челябинск-Новосибирск» может быть заморожено на неопределенный срок. Проектом предусмотрена четырехполосная дорога протяженностью 62,43 километров. В план входит также возведение мостов через реки Омь и Иртыш, строительство 5 путепроводов и 7 транспортных развязок с прогнозируемой интенсивностью движения в Любинском и Омском районах региона.

Но осуществление масштабного проекта, способного решить транспортную проблему, теперь под вопросом. Во-первых, для его осуществления требуется вырубить 35 гектаров леса. По данным РИА «Омск-информ», общественность высказалась против вырубки деревьев, несмотря на то, что в качестве компенсации было обещано высадить 70 гектаров леса на территории Подгородского поселения.

Кроме того, местных жителей не устраивает близкое соседство с трассой. Проблему защиты жителей от шума, ветра, пожаров и пыли должны были решить 6-метровые шумопоглощающие экраны. Однако местные жители активно высказывают свои опасения и недовольство. Поэтому врио губернатора региона Виталий Хоценко принял решение, что предварительно «позицию следует сверить с общественностью».