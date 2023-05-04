Омск назван одним из самых солнечных городов России

Фото Лариса Лоскутова

О том, что Омск – город солнечный не понаслышке знают все омичи. Недавно этот факт подтвердило и специальное исследование, которое провел сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ. Оно было приурочено к международному дню Солнца.

По данным аналитиков, столица Прииртышья вошла в число самых солнечных и популярных у туристов этой весной городов. Ожидаемо первые строчки рейтинга заняли южные Сочи, Краснодар и Севастополь. При этом отдых в Омске значительно дешевле, нежели в других городах рейтинга. Сервис бронирования обратил внимание, что средняя стоимость ночи в Омске (при продолжительности поездки в 7 дней) более чем в 5 раз ниже аналогичной позиции в Сочи.

Фото Лариса Лоскутова

Топ-10 самых солнечных российских городов этой весны по версии ТВИЛ.РУ:

1. Сочи, Краснодарский край;

2. Краснодар, Краснодарский край;

3. Севастополь, Крым;

4. Дербент, Дагестан;

5. Владивосток, Приморский край;

6. Астрахань, Астраханская область;

7. Горячий Ключ, Краснодарский край;

8. Красноярск, Красноярский край;

9. Улан-Удэ, Бурятия;

10. Омск, Омская область.

Напомним, ранее об этом же говорили авторы медиапроекта «Омск – в самое сердце». Они отметили, что Омск – один из самых солнечных и зеленых мегаполисов России. Проект разработала лаборатория «Гигарама» при поддержке правительства Омской области и «Газпром нефти».