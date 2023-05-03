76 тысяч омичей приняли участие в голосовании на тему благоустройства города

Фото: парк 30-летия ВЛКСМ. 2ГИС

В голосовании, посвященному благоустройству городской среды, приняли участие 76 тысяч омичей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Омска. Территории благоустроят в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

По итогам голосования лидирует парк имени 30-летия ВЛКСМ (Октябрьский округ). Что касается центральной части города, тут большинство голосов за то, чтобы привести в порядок Воскресенский и Выставочный скверы. Жители Советского округа будут рады благоустройству аллеи Александра и Владимира Сазоновых.

Напомним, что голосование стартовало 15 апреля. Омичам предстоит определиться с выбором до 31 мая. В опросе могут принять участие жители Омска, достигшие 14 лет.