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НовостиОбщество3 мая 2023 15:27

76 тысяч омичей приняли участие в голосовании на тему благоустройства города

Голосование продлится до 31 мая
Елена Урманова
Фото: парк 30-летия ВЛКСМ. 2ГИС

Фото: парк 30-летия ВЛКСМ. 2ГИС

В голосовании, посвященному благоустройству городской среды, приняли участие 76 тысяч омичей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Омска. Территории благоустроят в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

По итогам голосования лидирует парк имени 30-летия ВЛКСМ (Октябрьский округ). Что касается центральной части города, тут большинство голосов за то, чтобы привести в порядок Воскресенский и Выставочный скверы. Жители Советского округа будут рады благоустройству аллеи Александра и Владимира Сазоновых.

Напомним, что голосование стартовало 15 апреля. Омичам предстоит определиться с выбором до 31 мая. В опросе могут принять участие жители Омска, достигшие 14 лет.