В Омской области начали ремонт на трассе Горьковское – Калачинск – Оконешниково

Фото: пресс-служба правительства Омской области

На трассе, связывающей три райцентра Омской области, обновят дорожное покрытие. По плану, 6 километров дороги в Оконешниковском районе отремонтируют до 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Сейчас убирают старый асфальт. Затем методом холодного ресайклинга с добавлением цемента укрепят основание, положат двухслойное асфальтобетонное покрытие и укрепят обочины щебеночно-песчаной смесью.

Ремонтные работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчиком выступает ООО «Новосибирскавтодор».