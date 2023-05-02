На праздничный концерт Олега Газманова на «G-Drive Арене» пришли 8 тысяч омичей

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске в понедельник, 1 мая, прошел праздничный митинг-концерт. Для омичей на сцене «G-Drive Арены» выступил Народный артист РФ Олег Газманов.

В митинг-концерте приняли участие 8 тысячи человек, среди которых работники сельского хозяйства, промышленных предприятий, представители профсоюзов, ветеранских и волонтерских организаций, а также различные группы бюджетников.

С Первомаем омичей со сцены поздравили врио губернатора Виталий Хоценко, мэр Сергей Шелест и председатель Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

— В этот майский день мы обращаемся к каждому человеку труда, который вносит вклад в развитие нашего города, региона, страны в целом, и со словами особой признательности и благодарности обращаемся к нашим ветеранам, именно они заложили индустриальный потенциал нашего региона. Счастья, благополучия и здоровья всем, кто честно и добросовестно трудится на благо страны, — сказал Шелест.

Отметим, одной из важных частей мероприятия стала отправка 80 тонн гуманитарного груза в зону проведения СВО.

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