Виталий Хоценко и Олег Газманов отправили груз гуманитарной помощи в зону СВО

Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

Сегодня, 1 мая, в спорткомплексе «G-Drive Арена» прошло празднование Дня Весны и Труда. Олег Газманов поздравил всех людей труда с праздником и спел любимые песни для восьми тысяч омичей. Почетными гостями концерта стали работники омских заводов, предприятий промышленности и сельского хозяйства, профсоюзных, ветеранских, волонтёрских организаций, представители культуры, здравоохранения, образования, студенческая молодёжь и так далее.

Важной частью мероприятия стала отправка груза с гуманитарной помощью в зону СВО.

– Уже не сосчитать, какое количество конвоев направили жители Омской области. Благодарность всем, кто собирал эти грузы: бизнесу, меценатам, физическим лицам, муниципалитетам, общественным объединениям, «Единой России» – всем омичам, кто чувствует себя причастным к этому большому историческому моменту – объединению земель русских. Не понаслышке знаю, как эта помощь важна, – сам ещё недавно работал в Донецкой народной республике. Эти грузы, которые приходят на Донбасс, ощущаются людьми больше, чем материальная поддержка. Это – моральная поддержка всей России, поддержка братского народа, поддержка омичей. И люди в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне чувствуют, что победа будет за нами и очень скоро. Потому что Россия своих не бросает! — подчеркнул Виталий Хоценко.

Глава Омской области дал старт движению грузовой колонны, подчеркнув, что это не только материальная, но и в значительной степени моральная поддержка.

— Совместно с вами даем старт конвою на Донбасс: нашим друзьям, братьям, родным людям по крови и по истории, — отметил Виталий Хоценко.

Олег Газманов поблагодарил собравшихся омичей за участие в мероприятии.

— Сегодня 80 тонн груза пойдет всем этим людям, кто сражается на переднем краю за то, чтобы жили наши дети, наши семьи. Поэтому я здесь, и поэтому мы здесь все собрались. Спасибо вам! — обратился к омичам народный артист России.

Под песню «Дороги» в исполнении Олега Газманова четыре фуры с гуманитарным грузом отправились к месту назначения. Кроме продовольствия, обмундирования и медикаментов из Омска отправили необходимые в полевых условиях палатки и печки. Также на Донбасс отправлены внедорожники — полноприводные «Нивы» и УАЗы. Груз собрали Единый гуманитарный центр, Народный фронт, «Единая Россия» и 32 муниципальных района.

— Радует, что в Омской области есть много замечательных людей, готовых по зову сердца помочь бойцам на передовой и жителям Донбасса, — написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.