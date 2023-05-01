В Омской области может закрыться страусиная ферма

Фото: официальная группа фермы «Омский страус» во «ВКонтакте»

Вчера, 30 апреля, в официальной группе фермы «Омский страус» во «ВКонтакте» появился пост о том, что в этом году ферма, вероятно, не откроется для посетителей.

–Дорогие друзья, по независящим от нас обстоятельствам, открытия фермы пока не будет. Возможно, ферма будет совсем закрыта, - говорится в сообщении.

На ферме, расположенной в Усть-Заостровке, кроме страусов, проживают и другие животные и птицы: яки, верблюды, олени, лошади, павлины и т.д. Для многих омичей страусиная ферма – одно из любимых мест для семейного отдыха. Поэтому люди живо включились в обсуждение.

В комментариях под постом люди выражают свое сожаление, пишут слова поддержки, пытаются выяснить причину, предлагают помощь и надеются на решение проблемы в скором времени.