Виталий Хоценко дал поручение как можно скорее убрать в Нефтяниках мусор, оставленный после субботников

Фото: Скриншот. Телеграм-канал «Хоценко о важном»

Врио главы региона проехался по городу и остался недоволен итогами уборки мусора после субботников. По его словам, от омичей часто поступают сообщения в соцсетях о том, что на улицах города оставлены большие мешки с мусором, которые никто не убирает.

Виталий Хоценко записал видео-сообщение в своем телеграм-канале на фоне кучи черных мешков с мусором на улице Доковской.

- Я думаю, ситуация меняется. Но вот по улице Доковская проехал. Вот они итоги субботника. Такое в Омске недопустимо! – прокомментировал врио главы региона.

Виталий Хоценко дал поручение мэру Омска Сергею Шелесту, министру природных ресурсов и экологии Илье Лобову и регоператору оперативно вывезти кучи мусора, оставленные после уборки города.