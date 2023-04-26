Замдиректора омского филиала «Почты России» Елене Волохиной грозит «срок» за крупную взятку

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области

В Омске перед судом предстанут замдиректора филиала «Почты России» Елена Волохина и коммерческий директор предпринимателя. По мнению следствия, Волохина за крупную взятку помогала бизнесмену без договора поставлять продукты в почтовых отделения Омской области для дальнейшей продажи.

— С апреля по август 2022 года должностное лицо УФПС «Почта России» получила от коммерческого директора предпринимателя частями более 300 тысяч рублей в качестве взятки за предоставление возможности осуществлять поставку продовольственных товаров в отделения почтовой связи области без заключения нового договора, обеспечение беспрепятственного приема данного товара и его своевременной оплаты, — сообщили пресс-службе прокуратуры Омской области.

Фигурантов дела поместили под домашний арест. Кроме того, по ходатайству следствия

суд наложил арест на их имущество стоимостью более 3 миллионов рублей. В ближайшее время уголовное дело рассмотрят в Центральном районном суде.

Напомним, сотрудники УФСБ по Омской области задержали Волохину в начале осени 2022 года.

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