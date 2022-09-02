В Омске замдиректора филиала «Почты России» поймали на крупной взятке

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области

Накануне стало известно, что следственные органы на основании материалов УФСБ России по Омской области завели уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере» замдиректора омского филиала АО «Почта России» Елены Волохиной и представителя одной коммерческой фирмы по статье «Дача взятки должностному лицу».

Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области, в июне 2018 года между местным филиалом АО «Почта России» и одной компанией был заключён договор на поставки товара, который должен был реализован третьим лицам через почтовые отделения. Как установили в ведомстве, Волохина, занимая должность замдиректора регионального Управление Федеральной почтовой связи, на протяжении длительного времени получала от омского бизнесмена деньги за общее покровительство, своевременный перевод средств за проданную продукцию, а также за содействие в сборе документов для проведения конкурсных процедур.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области

- Фигурантка уголовного дела в период с апреля по август 2022 года, действуя умышленно из корыстных побуждений, лично получила взятку в виде денежных средств на общую сумму более 300 тысяч рублей, переданных ей представителем коммерческой структуры, - сообщили в силовом ведомстве.

Всю ситуацию с уголовным делом прокомментировали в пресс-службе сибирского отделения АО «Почта Россия».

- Информацию для проведения расследования в правоохранительные органы передала служба безопасности Почты России. Мы продолжим содействовать следствию для установления всех обстоятельств дела, - сообщили в ведомстве.

Куйбышевский районный суд Омска вынес решение в отношении двух фигурантов дела - им грозит заключение под стражу сроком на два месяца.

Добавим, в настоящее время по данному уголовному делу следственные органы устанавливают все обстоятельства преступления.