Не стало известного связиста Омской области Евгения Черепанова

Фото: РИА ОмскИнформ

На 83-м году жизни ушел известный связист Омской области Евгений Черепанов. Его не стало в воскресенье, 23 апреля. Прощальная панихида пройдет 26 апреля с 12:00 до 13:00 в Воскресенском военном соборе, по адресу улица Партизанская,16.

Евгений Черепанов стоял у истоков радиочастотной службы региона и своим многолетним трудом приумножал ее успехи в дальнейшем. Он много лет проработал руководителем в этой отрасли.

Сначала более десяти лет (1983–1994 гг. ) Евгений Черепанов возглавлял Государственную инспекцию электросвязи. Затем семь лет (1994–2001 гг.) работал в должности заместителя руководителя Управления Госсвязьнадзора по Омской области. А в 2001 году занял пост первого директора филиала ФГУП «РЧЦ» по Омской области в Сибирском федеральном округе.

На счету Евгения Черепанова – две почетные ведомственные награды, которые присваивались отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций. Это нагрудный знак «Почетный радист» и звание «Мастер связи».

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