В омской мэрии рассказали, почему до сих пор не вывезли мусор после субботника

Фото: Василий Вахрин

В социальных сетях, в паблике «ЧП Омск» омичи пожаловались на оставленные после субботников мешки с мусором на улицах города. Пост появился сегодня, 24 апреля. Жители недоумевают, почему никто до сих пор не решил этот вопрос.

— Субботник прошел неделю назад, мешки стоят уже неделю, никто не вывозит!!! — поделился анонимный пользователь.

Пресс-служба городской администрации оставила под постом комментарий. Мэрия считает, что мешки с мусором после субботника должны убирать те, кто организует и инициирует такие мероприятия.

— Добрый день. Мусорные мешки после субботника должны вывозить инициаторы и организаторы субботников и экологических акций по уборке. Городское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в своей зоне ответственности вывозит в течение 4-5 дней, — отметили в пресс-службе администрации города.

Мэрия попросила жителей и хозяйствующие субъекты вывозить мусор самостоятельно на полигоны и напомнила, что окончательно город уберут к 7 мая, после всех субботников и средников.

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