Свыше 9 тысяч омичей проголосовали за комплексное благоустройство парка им. 30-летия ВЛКСМ в 2024 году

Фото: «Городские парки | Омск» во «ВКонтакте».

С 15 апреля в голосовании за территории для комплексного благоустройства в 2024 году проголосовали свыше 60 тысяч жителей Омской области.

Так, в Омске из 16 представленных на голосование территории сейчас лидирует парк имени 30-летия ВЛКСМ. Место отдыха омичей набрало более 9800 голосов. Примечательно, что парк был включен в список общественных территорий для голосования в последний момент по инициативе жителей Октябрьского округа.

В Исилькуле первое место пока занимает пешеходная зона по улице Пригородной (более 1000 голосов), в Калачинске — пешеходная зона по улице Смирнова (более 1300 голосов), а в Таре — пешеходная зона по улице Тарской (1400 голосов). Среди объектов, участвующих в голосовании, стоит отметить дизайн-проекты третьей очереди благоустройства улицы Октябрьской в Красом Яре Любинского района.

Напомним, жители Омской области могут проголосовать за территории, которые благоустроят в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда», до 31 мая на портале 55.gorodsreda.ru.

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