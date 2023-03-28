Парк имени 30-летия ВЛКСМ в Омске могут благоустроить в 2024 году

Фото: «Городские парки | Омск» во «ВКонтакте».

Сегодня, 28 марта, парк имени 30-летия ВЛКСМ был включен в список общественных территорий для голосования за комплексное благоустройство в 2024 года. Масштабные работы в месте отдыха пройдут, если оно наберет большинство голосов.

Ранее на голосование были вынесены лишь 15 территорий, расположенных во всех округах города. Включить парка имени 30-летия ВЛКСМ в перечень объектов для благоустройства предложили жители Октябрьского округа.

— Планируется корректировка маршрутной сети и качественное преобразование пешеходных зон, установка новой уличной городской мебели, замена входной группы и освещения, обустройство площадок для отдыха, городского катка, реконструкция сцены и др. В финале горожане и гости города получат современную и качественную среду для доступного семейного отдыха на природе, — рассказал о возможном варианте благоустройства глава администрации Октябрьского округа Дмитрий Котов.

Напомним, выбрать общественную территорию, которая будет благоустроена в 2024 году, омичи смогут с 15 апреля до 31 мая на платформе 55.gorodsreda.ru.

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