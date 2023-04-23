В Омской области с 23 по 29 апреля пройдет Единая неделя иммунизации

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омской области, как и в других регионах, с 23 апреля стартовала Единая неделя иммунизация. Она продлится до 29 апреля.

Единая неделя иммунизация (ЕНИ) — это ежегодное мероприятие, которое призвано повысить осведомленность людей о важности иммунизации для здоровья и благополучия.

В рамках ЕНИ запланирован ряд мероприятий, на которых омичам расскажут о важности и необходимости вакцинации.

Так, управление Роспотребнадзора поручило министерству образования Омской области и департаменту образованию провести уроки здоровья, классные часы, конкурсы рисунков для детей. Региональный минпром должен будет распространить информационные материалы о преимуществах вакцинации в борьбе с инфекционными заболеваниями среди сотрудников омских промышленных и транспортных предприятий.

Напомним, с начала 2023 года на территории Омской области были зарегистрированы семь случаев заболевания корью.

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