В Омской области с начала 2023 года зарегистрировали семь случаев заболевания корью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области, как и в других регионах, продолжает расти число заболевших корью. Всего на территории России были выявлены 800 случаев с начала 2023 года.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за первые три месяца этого года лабораторно подтверждены были зарегистрированы семь случаев заболевания. Среди больных 5 взрослых и 2 ребенка.

— В одном из семи случаев причиной заболевания стал отказ родителей от вакцинации, — отмечают в ведомстве.

Напомним, один из самых эффективных способов предотвратить заболевание — это вакцинация. Поставить прививку от кори в Омской области и других региона можно с 3 апреля.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru