Глава Омской области Виталий Хоценко вместе с чиновниками вышел на уборку улицы 22 Декабря

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

В субботу, 22 апреля, Виталий Хоценко вместе с представителями областного правительства и омской мэрии вновь вышел на уборку города.

В этот раз глава региона, мэр Сергей Шелест и чиновники привели в порядок улицу 22 Декабря в Старом Кировске.

— Работали на улице 22 Декабря. Убрали от мусора километровую полосу отвода дороги в Кировском округе. Благодарен омичам, которые присоединились к уборке и благоустройству города и районов области. Традицию будем продолжать!, — написал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

Напомним, в рамках первого общегородского субботника, который прошел 15 апреля, Виталий Хоценко и Сергей Шелест приняли участие в уборке улицы Энтузиастов в Советском округе.

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