Глава региона Виталий Хоценко вышел на субботник с супругой и сыном

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Руководитель Омской области Виталий Хоценко принял участие в субботнике, которым по всей области открылся традиционный месячник по благоустройству населенных пунктов. Правительству Омской области для расчистки была предложена территория в городке Нефтяников по улице Энтузиастов. Сюда 15 апреля вышел наводить чистоту десант из министров, руководителей городской администрации во главе с мэром Сергеем Шелестом. Виталий Хоценко пришел на субботник с супругой и сыном. Часто на участке сбрасывают отходы - шины, строительный мусор - нерадивые юридические лица и жители города. За расчистку придорожной полосы с насаждениями рядом с жилой зоной и взялись управленческие команды.

- Просил мэра дать самую тяжёлую территорию. Не думал, что она будет настолько загрязнена. Но место подходящее, - как просили, так и получили. Но за нас стыдно точно не будет, - сказал Виталий Хоценко.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Мэр Омска Сергей Шелест отметил, что порядок в городе будет наводиться теперь не только по субботам, но и по средам.

- Этот субботник мы проводим все вместе. Омичей у нас вышло сегодня более 100 тысяч по нашим предварительным оценкам. Город сейчас хорошими темпами приводится в порядок после схода снега, - отметил присоединившийся мэр Омска Сергей Шелест.

На уборку Хоценко пришел с супругой и сыном. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

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