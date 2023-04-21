В Омскую область на выходных придет потеплении до +18

Фото: Елена Урманова
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области в ближайшие дни ожидается падение атмосферного давления. На севере области — местами облачно и небольшие осадки.
В субботу и воскресенье, 22 и 23 апреля, термометр покажет плюсовую температуру. Ночью ожидается — +1…+6 градусов. Днем воздух прогреется до +13 до +18 градусов.
Уже в понедельник, 24 апреля, погода ухудшится. Из-за атлантического циклона местами пройдет дождь, порывы ветра могут достигать 14-19 м/с. Однако днем температура воздуха останется в пределах +13…+18 градусов.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru