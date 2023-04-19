В Омске 21 апреля на праздник Ураза-Байрам перекроют дороги у Центральной соборной мечети

Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 21 апреля, в Омске пройдут праздничные богослужения в честь мусульманского праздника завершения поста Ураза-байрам. В связи с этим, как сообщают в мэрии, движение транспорта в районе Центральной мечети в утренние часы будет остановлено.

Движение транспорта временно перекроют на 19-й и 20-й Линиях от ул. Лермонтова до ул. 10 лет Октября. Проезд будет закрыт почти на четыре часа: с с 6 часов 30 минут до 10 часов.

Также с 5 часов 30 минут до 10 часов будет запрещена парковка всех видов транспорта в местах проведения праздничных богослужений.

Омичей просят заранее продумывать свой маршрут.

Фото: пресс-центр администрации города Омска

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