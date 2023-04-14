Мэр Омска назначил главным архитектором города Романа Воробьева

Фото: Елена Урманова

Мэр Омска Сергей Шелест назначил новым заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства, главным архитектором Омска Романа Воробьева. Об этом Сергей Шелест написал в своем телеграм-канале.

- Кандидатуру на эту должность искали давно. Несколько раз советовались с профессиональным сообществом. Нужен был человек опытный, энергичный, пользующийся авторитетом у коллег, хорошо разбирающийся в современных тенденциях урбанистики и, главное, способный доводить до конца начатое дело. Романа Владимировича в Омском отделении Союза архитекторов России характеризуют именно таким образом, — отметил Сергей Шелест.

Роман Воробьев долгие годы работал в ООО «Горпроект», имеет множество профессиональных наград. Является главой известной династии архитекторов. Жена и двое его сыновей тоже связали свою жизнь с архитектурой.

Сергей Шелест обозначил новому главному архитектору ключевую задачу — сформировать облик города таким образом, чтобы учесть интересы омичей. Мэр подчеркнул, что жителям не нужна «бездумная точечная застройка» или микрорайоны, в которых попросту отсутствует необходимая социальная инфраструктура, нет парковок и зеленых зон. Жизнь в городе должна быть комфортной.

— Работы – трудной, но творческой и интересной у Романа Владимировича будет много. Надеюсь, у нового главного архитектора Омска все получится, — подчеркнул Сергей Шелест.

К новым обязанностям Роман Воробьев приступит 17 апреля.

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