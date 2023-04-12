В омской мэрии назвали причину задержки строительства крематория

Работы по возведению омского крематория в Кировском округе так и не начались. Сегодня, 12 апреля, на заседании комитета горсовета по вопросам ЖКХ возник вопрос о причинах задержки строительства. Разрешение действует всего год, и срок истекает уже летом 2023 года.

Как сообщила директор департамента архитектуры Светлана Рогова, застройщик — ООО «Феникс» — связал задержку сроков строительства крематория с трудностями поставок импортного оборудования. Планируется, что это будет одноэтажное здание площадью более 1,6 тысячи квадратных метров.

Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы, строители огородили территорию.

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