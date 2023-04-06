Омская прокуратура следит за работами по восстановлению аварийной несущей колонны на Волочаевской

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Работами по укреплению и восстановлению аварийной несущей колонны в многоэтажном доме по адресу улица Волочаевская, 11/1 занимается ООО «СибСтройСервис». На данном этапе завершены работы по временному страховочному усилению несущих конструкций. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

— Произведена разгрузка несущей железобетонной колонны путём установки опорных металлических колонн на двух этажах здания, заполнены трещины ремонтным составом, установлены стяжные хомуты, — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Подрядчик готовится к выполнению работ по восстановлению несущей способности и усилению поврежденной железобетонной колонны. За ходом работ внимательно следит прокуратура.

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