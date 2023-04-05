Омский Минобр озвучил количество бюджетных мест в вузах на следующий учебный год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году шанс поступить в омские вузы на бакалавриат, специалитет и магистратуру на бюджет получили 10 тысяч выпускников. На онлайн-встрече с родителями будущих абитуриентов в Международном пресс-центре МКР-Медиа заместитель министра образования Елена Корчагина сообщила, сколько бюджетных мест и в каких омских вузах выделено в новом учебном году.

Топ-5 вузов с наибольшим количеством бюджетных мест на бакалавриат и специалитет очной формы обучения возглавляет ОмГТУ – 2020, на втором месте оказался ОмГАУ – 726. Третье место занимает ОмГПУ – 711. На четвертой и пятой строчках соответственно расположились ОмГУ имени Достоевского – 710 и ОмГУПС – 708.

Далее количество бюджетных мест распределяется следующим образом:

СибАДИ – 645, ОмГМУ – 375, СибГУФК – 285, ОИВТ – 140, Тарский филиал педагогического университета – 93, СКИТУ – 53, Омский филиал финансового университета при правительстве РФ – 30, Тарский филиал ОмГАУ – 26.

В магистратуру на бюджет смогут поступить 1443 омичей. На заочную форму обучения выделено около двух тысяч бюджетных мест.

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