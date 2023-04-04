Омичи оценили свое счастье в 185 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Омичей обрадует ежемесячный заработок в 185 тысяч рублей. Такие данные сообщает сервис по поиску работы SuperJob. В опросе на тему, какая сумма в месяц способна подарить ощущение счастья, приняли участие свыше 20 тыс. трудоспособного населения по всей России. Среди них оказались и жители Омской области.

По результатам исследования, топ-5 возглавляет Москва — 260 тысяч рублей в месяц. Второе место принадлежит Санкт-Петербургу — 230 тысяч рублей. На третьем месте оказался Владивосток — 220 тысяч рублей. На четвертой и пятой строках рейтинга расположились Ростов-на-Дону (210 тысяч рублей) и Хабаровск (205 тысяч рублей).

В среднем для ощущения счастья россиянам необходимо каждый месяц получать 195 тысяч рублей.

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