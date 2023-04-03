На подготовку к отопительному сезону Омской области выделят 200 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Для подготовки к отопительному сезону и проведения работ по водоснабжению в министерство энергетики и ЖКХ из областного бюджета дополнительно направят свыше 200 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

— На покупку и установку приборов учета энергоресурсов, водохозяйственного и теплотехнического оборудования и его установку будет потрачено 137 млн рублей. Локальные станции очистки воды обойдутся в 40 млн, 15 млн пойдет на технику для подвоза питьевой воды, а 9 млн планируется потратить на ремонт водоразборных скважин, — сообщили в областном минэнерго.

Закупка пройдет в преддверии подготовки к следующему отопительному сезону.

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