Перебои с водой в Русско-Полянском районе Омской области прекратились после вмешательства прокуратуры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В прокуратуру Русско-Полянского района Омской области обратились жители деревни Степановка с жалобами на очень слабый напор воды. В ходе проверки работы МУП «Водник», выяснилось, что в период с 16 по 25 февраля в районе наблюдались значительные перебои с водоснабжением. Напор был настолько слабый, что люди на 1,5-2 часа в день оставались практический без холодной воды.

— Было установлено, что 24 января сломался водяной насос на скважине, снабжавший селян холодной водой, — сообщили в прокуратуре Русско-Полянского района.

В результате вмешательства прокуратуры района водоснабжение было полностью восстановлено. В настоящий момент коммунальная услуга осуществляется в полном объеме.

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