Силач из омской «СТБ-Охраны» стал героем программы федерального телеканала

Безусловно, отдельное внимание Михаил уделил ультрасовременной хоккейной арене, аналогов которой на данный момент в стране попросту нет. А также альма-матер будущих чемпионов – хоккейной академии «Авангард». «Такому дворцу может позавидовать даже, наверное, любой клуб КХЛ, не говоря уже о каких-то других академиях», – с восхищением говорит ведущий передачи.

Затем корреспондент посещает клубы единоборств, скалолазания, парашютного спорта и пулевой стрельбы. Упоминает, что в Омске живёт и тренируется двукратная олимпийская чемпионка игр в Токио Виталина Бацарашкина.

Финальной точкой в маршруте ведущего «МАТЧ ТВ» становится тренировка в компании богатыря из «СТБ-Охрана» Михаила Шивлякова. «Я даже не удивлён, что в Сибири живут сильнейшие люди России и мира», – признаётся Гореванов. На вопрос журналиста «Зачем?» силач, не колеблясь, говорит о богатырском духе наших атлетов, их рекордных результатах и достойной конкуренции.

За 25 минут эфирного времени корреспондент старается узнать о спортивной жизни города как можно больше и, в конце концов, делает вывод: «Кому-то может показаться, что в Омске глазу не за что зацепиться, но это обманчивое впечатление. <…> Здесь есть всё: от французского бокса до, например, скалолазания. И это делает Омск одним из самых спортивных городов России».

Кадры из программы "География спорта. Омск" предоставлены пресс-службой «СТБ-Охрана».