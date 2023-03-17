В Омске полиция закрыла пять салонов с интим-услугами, работавших под видом массажных студий

Стоп-кадр видео оперативников.

Омская полиция накрыла пять интим-салонов, которые работали в городе под видом салонов массажа.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступность Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области установлено, что 35-летний омич с целью организации занятия проституцией и придания ей легального вида зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, заключил договоры аренды нежилых помещений, расположенных по улицам Учебной, Кирова, Степанца, Орджоникидзе, в которых организовал занятия проституцией под видом оказания массажных услуг, - сообщили в пресс-службе ведомства.

К незаконной деятельности подозреваемый привлек 26 девушек, оформив их в качестве администраторов и массажисток, которые на самом деле принимали заказы на оказание интимных услуг. Фигурант установил графики работы, систему оплаты труда, включающую систему поощрений и взысканий, обеспечил доступ к сети Интернету. Задержание происходило с участием спецназа «СОБР» Управления Росгвардии по Омской области.

Также установлена причастность 42-летнего мужчины к организации деятельности салона по оказанию интимных услуг на улице Полковая, где аналогичным образом «трудились» не менее 16 девушек.

На прошлой неделе мы писали о проведенной полицией операции.