В Омске закрыли сеть массажных салонов, где клиентам предоставляли интим-услуги

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске полицейские приостановили деятельность сети массажных салонов, где предоставляли интим-услуги.

Как сообщают источники «КП-Омск», правоохранители пришли в салоны, расположенные в различных районах города, в пятницу, 10 марта. Сотрудниц доставили в один из отделов полиции. Там же оказался возможный владелец так называемых заведений досуга.

По словам инсайдеров, в поле зрения компетентных органов попало еще одно подобное заведение, расположенное в центре города.

В полиции пока никак не комментируют данную информацию.

Напомним, ранее в Омске вынесли приговор экс-начальнику УМВД по городу Омску Евгению Быкову. Он проходил обвиняемым по делу о крышевании сети интим-салонов Orange. За два года бывший высокопоставленный полицейский получил через посредника 6,5 миллиона рублей от их владельца.

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