Громкое дело: за взятку 300 тысяч рублей омский суд отправил экс-главу городского УМВД Евгения Быкова в колонию на 10 лет

Фото: скриншот видео, предоставленного УФСБ России по Омской области

В Омске суд вынес приговор экс-начальнику УМВД России по Омску Евгению Быкову. Отдавший службе в полиции 25 лет омич отправится в колонию строгого режима на 10 лет. Кроме того, его также обязали выплатить штраф в размере 20 миллионов рублей.

Напомним, нечистого на руку начальника полиции задержали сотрудники УФСБ России по Омской области в апреле 2021 года. При задержании у него было обнаружено около 300 тысяч рублей. Быков пояснил, что друг ему просто отдал долг. Однако точную сумму, которую экс-правоохранитель одолжил приятелю, он назвать не смог.

Как позже стало известно в ходе следствия, Быков в течении двух лет получал взятки через посредника — подполковника полиции Лебедева — от владельца сети массажных салонов Orange Александра Игнатьева. За этот период за покровительство и крышевание противозаконной деятельности бывший правоохранитель получил почти 6,5 миллиона рублей от бизнесмена. Сергей Зубков, занимавшийся продажей немаркированной алкогольной и табачной продукции, передал Быков за аналогичные действия 480 тысяч рублей. С первого он с каждым разом требовал все большую сумму за свои «услуги».

На заседание суда, прошедшем в апреле 2022 года, один из свидетелей — приятель экс-начальника омского УМВД Сергей Павлов — раскрыл интересные подробности. Приводит его речь издание БК55.

— Ну ты посмотри на себя: денег нет… приходишь, просишь, хотя проблемы решаемы. Да этим занимаются все правоохранительные органы — крышуют предприятия, чтобы дать им спокойно работать. Взамен бизнесмена никто не беспокоит, предупреждают о проверках, — так он процитировал слова Быкова.

По словам Павлова, ввести переговоры с коммерсантами и занимать крышеванием он не собирался.

— Быков несколько раз мне позвонил: «Ты съездил? Поговорил? Ты смотри — если ты этого не сделаешь, другие найдутся», — завершил свидетель.

Не менее ярким оказалось и заседание суд, прошедшее две недели назад, 10 января. Сторона защиты заявила, что квартира, которую изъял суд у дочери Быкова, был куплена его матерью. Откуда взялись 5 миллионов у пенсионерки? Оказалось, что пожилая женщина приобрела внучке жилье на деньги, заработанные якобы на продаже овощей с приусадебного участка. Суд доводы адвоката учитывать не стал.

Жена бывшего начальника полиции Наталья, видимо, не желая расставаться с остатками имущества, решила подать на развод. Ранее у нее изъяли автомобиль Kia Sportage. Дочь Быкова лишилась в ходе следствия флэш-карт и ноутбука. Экс-правоохранителя эти вещи особо не интересовали. Главной для него оказалась злополучная квартира дочери. Подсудимый даже стал заявлять, что дело сфабриковано ради того, чтобы отобрать жилье. При этом он отметил, что семью его подельника Лебедева никто не проверил. Однако, это не совсем так: ранее было установлено, что и коттедж, и внедорожник мать ему помогла купить на подтвержденные доходы.

Последнее слово Евгений Быкова заняло меньше получаса, но за это время он успел пройтись по всем участникам процесса - от подельника до бизнесменов, с которых он брал взятки за покровительство. Экс-начальник полиции отметил, что предприниматели продолжат и дальше вести противозаконную деятельность, потому что никто не сможет их остановить, а он мог. Кроме того, он заявил, что причиной развода с женой стала давление прокуратуры на нее.

Суд приговорил Быкова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 миллионов рублей. Вины своей высокопоставленный полицейский не признал. Кроме того, по инициативе следствия суд наложил арест на его имущество – два автомобиля, жилое помещение на общую сумму более 8 миллионов рублей.

Напомним, ранее суд в Омске вынес приговор бывшему полицейскому, которого обвиняют в разглашении государственной тайны.

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