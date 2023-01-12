Бывший начальник омской полиции, крышевавший интим-салон, разводится с женой

Быкова так сильно беспокоит изъятая квартира дочери за 5 миллионов рублей. Фото: bk55.ru

Жена бывшего начальника омской полиции Евгения Быкова, обвиняемого в получении крупных взяток, подала на развод.

Как сообщает БК55, суду Наталья Быкова предоставила документ о расторжении брака и разделе имущества.

Адвокат экс-начальника полиции Павел Михайлов попросил суд вернуть изъятую иномарку Kia Sportage, так как она является личным автомобилем Натальи, а также флеш-карты, дочери - ноутбук.

Однако самого Быкова беспокоила лишь изъятая квартира дочери за 5 миллионов рублей. Недвижимость «отобрали» из-за того, что суд счел ее как приобретенную на неподтвержденные доходы.

По словам бывшего полицейского, дело было сфабриковано, чтобы отобрать квартиру его дочери.

Отметим, Быков находится под арестом уже два года. Приговор пока не вынесли, но прокуратура запрашивает для попавшегося на взятках полицейского 11 лет колонии строго режима.

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